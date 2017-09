PUBG-ontwikkelaar ergert zich aan Fortnite's eigen Battle Royale-modus

Nu PlayerUnknown's Battlegrounds zo om en nabij de populairste 'Battle Royale'-game aller tijden is, was het slechts een kwestie van tijd voordat andere games eenzelfde game-concept proberen te imiteren. Het recent in Early Acces getreden craft-en-schietspel Fortnite blijkt een vroege vogel, door sinds enige tijd eenzelfde soort online survival met honderd spelers te bieden. Vriendschappelijke competitie, zou je denken, maar zo ziet niet iedereen bij PlayerUnknown's ontwikkelstudio Bluehole de kwestie.Toegegeven: de specifieke opzet van de modus, de hoeveelheid spelers, zelfs onderdelen van de; Fortnite blijkt aardig op weg te zijn wat elementen van Battlegrounds weg te snoepen. De vraag is echter of dat per definitie een probleem is. Bluehole heeft ondertussen al wel een eigen antwoord.Bluehole VP en executive producer van 'PUBG', Chang Han Kim, heeft aangegeven absoluut niet gecharmeerd te zijn van Epic Games' keuze om eenla Battlegrounds te implementeren. Epic was daarover destijds vrij open, door games als King of the Kill en uiteraard PUBG publiekelijk te noemen als inspiratiebronnen, maar zelfs met die hommage was Kim niet warm te krijgen:

Weve had an ongoing relationship with Epic Games throughout PUBGs development as they are the creators of UE4, the engine we licensed for the game.



After listening to the growing feedback from our community and reviewing the gameplay for ourselves, we are concerned that Fortnite may be replicating the experience for which PUBG is known.



We have also noticed that Epic Games references PUBG in the promotion of Fortnite to their community and in communications with the press. This was never discussed with us and we dont feel that its right.

Aldus Blueholes, die de ode aan PUBG duidelijk niet kon waarderen. Makers van hun eigen engine of niet, er borrelt mogelijk watop tussen Bluehole en Epic Games.Bluehole heeft verder nog niet aangegeven actie te willen ondernemen tegen Epic Games en hun nieuwe survivalmodus in Fortnite, al wordt over die kwestie zeker getwijfeld binnen de Zuid-Koreaanse studio. Dat kan aflopen met een sisser, maar binnen onze industrie kan zelfs het kleinste geschil aardig exploderen, zo heeft de tijd ons geleerd.Wat jij? Staat Bluehole in hun recht om te claimen dat zij een alleenrecht hebben op het Battle Royale-genre, of heeft Fortnite toch nt iets te veel weg van Battlegrounds om voor plagiaat aangezien te worden?