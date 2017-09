Auteur : Mike Gevers donderdag 14 september 2017 om 02:15:31 RPG Project Octopath Traveler aangekondigd voor Nintendo Switch Tijdens de afgelopen Nintendo Direct-stream kregen we een haast onophoudelijke stroom aan informatie. En van de langere delen van de uitzending werd beslagen voor Project Octopath Traveler, wat vooralsnog een werktitel is voor een RPG die volgend jaar verschijnt voor de Nintendo Switch. De game wordt ontwikkeld door het Square Enix-team dat ook verantwoordelijk was voor Bravely Default.



In Project Octopath Traveler kies je aan het begin tussen acht verschillende personages, ieder met een eigen achtergrond en talenten. Het spel is erg verhaal-gericht: ieder karakter heeft een eigen manier om met anderen om te gaan. Olberic, een krijger, kan bijvoorbeeld bijna iedereen uitdagen tot een duel. Primrose, een danseres, kan anderen daarentegen verleiden om haar te volgen. Zo kan ze andere karakters helpen, maar ook vijanden in een val leiden.



De turn-based combat behelst een Boost System: bij elke beurt verdien je Boost Points, waarmee je je kracht kunt vergroten of je aanvallen aaneen kunt rijgen. Boost Points kunnen echter ook gebruikt worden om bondgenoten uit de branding te helpen.



Hoewel de game pas volgend jaar uitkomt, komt er later vandaag al een demo beschikbaar.



