Servers Guild Wars 2 hebben het moeilijk na release Path of Fire

Enkele uren geleden is de Path of Fire-uitbreiding voor Guild Wars 2 verschenen en zoals inmiddels traditie is bij grote MMO-releases, kampt de game sindsdien met stevige serverproblemen. Ook melden spelers op de officiŽle fora verschillende bugs.Die laatste variŽren van vastlopendetot foutmeldingen en het niet krijgen van de juiste beloningen voor wereldverkenning. ArenaNet laat op Twitter weten dat er hard wordt gewerkt aan een oplossing voor de verscheidene problemen.