Skyrim verschijnt op 17 november voor Switch

Niet alleen werden DOOM en Wolfenstein 2: The New Colossus voor de Switch aangekondigd tijdens de afgelopen Nintendo Direct: ook de releasedatum van de Switch-port van The Elder Scrolls 5: Skyrim werd aangekondigd.Op 17 november kunnen we aan de slag met de RPG op Nintendo's nieuwste apparaat. Mocht je dit najaar dus enkele honderden uren over hebben Ún in het bezit zijn van een Switch, kun je vanaf deze datum je RPG-hart ophalen.