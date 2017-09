South Park: The Fractured But Whole moeilijker met personage met donkere huidskleur

De makers van South Park, Trey Parker en Matt Stone, zoeken altijd de grenzen op en zo ook in South Park: The Fracture But Whole , de nieuwste game in de franchise. Zoals ook al te zien en horen was in onze gameplay commentaar -video van de game, wordt het spel moeilijker als je een personage aanmaakt met een donkere huidskleur.Of eigenlijk, hoe hoger je de moeilijkheidsgraad instelt, hoe donkerder jouw personage wordt. Op easy speel je in de nieuwe South Park-game dan weer met een karakter met lichte huidskleur. De moeilijkheidsgraad bepaalt daarnaast hoeveel geld je krijgt, maar ook het commentaar is hierop aangepast.Speel je met een donker personage, maakt Cartman bijvoorbeeld opmerkingen als: "Donít worry, this doesnít affect combat. Just every other aspect of your whole life." Het internet valt over deze kwestie en op vele kanalen wordt het als racistisch beschouwd, terwijl de makers het als commentaar zien op racisme en ongelijkheid. In South Park: The Fractured But Whole kun je tevens verschillende genders kiezen, zoals man, vrouw en 'other'.Naast dat mensen het een racistische manier van uiten vinden, zijn er daarnaast gamers die het jammer vinden dat ze niet als zichzelf kunnen spelen op een hoge moeilijkheidsgraad.Vind je deze kwestie racistisch of zie je het als grap en satire? Laat het weten in de reacties!South Park: The Fractured But Whole verschijnt op 17 oktober voor de PlayStation 4, Xbox One en pc.