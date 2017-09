Steam-reviews Firewatch kelderen na PewDiePie-controverse

Eerder werd al bekend dat Firewatch-ontwikkelaar Campo Santo video's waarin YouTuber PewDiePie de game speelt, wil verbieden vanwege een racistische opmerking tijdens een potje PlayerUnknown's Battlegrounds. Op Steam wordt de ontwikkelaar dit niet in dank afgenomen: slechts 50 procent van de recente recensies op dit platform is nog positief, wat neerkomt op een totale beoordeling van "gemengde reviews". Dit terwijl Firewatch begin vorig jaar nog "erg positief" scoorde.Dat dit geen toeval is, wordt duidelijk wanneer je de meest recente reviews leest: veel daarvan noemen Campo Santo een "SJW-ontwikkelaar". PC Gamer zette er een aantal op een rijtje:

"Terrible story, too short, and social justice warrior developers. Forgettable game."

"At least one of the game devs seems to be a DMCA abusing SJW crybaby who is using copyright laws to wrongfully take down videos if the reviewer uses a word he doesn't like."

"Some SJW dev. so yeah♥♥♥♥♥"

"The developers seem to support censorship which I will not."

"The fact that the creator of this game seriously went after pewdiepie is ♥♥♥♥ing pathetic. Instead of complaining, he should ♥♥♥♥ing fix his game. Worst storyline ever"

"This is one of the most beautiful games. Short, but amazing. Pulls you in and keeps you intrigued from start to finish. However, negative review cause the developer is a whiny baby, filing DMCA takedowns over hurtful words."

takedown notice

Ook hebben 43 van de vijftig meest recente Steam-recensenten geen daadwerkelijke uren geklokt in Firewatch. Zeven van de reviewers die wl tijd hebben geklokt, hebben de game recentelijk minder dan een uur gespeeld.Overigens is het onwaarschijnlijk dat Campo Santo financieel lijdt onder deze kritiek: Firewatch is al een tijdje uit, dus de grootste verkopen zijn al voorbij. Wel heeft CEO Sean Vanaman inmiddels aangegeven spijt te hebben van zijn besluit om een DMCAin te zetten in dit geval. Tegen Buzzfeed zei de beste man dat hij liever had gezien dat hij PewDiePie zelf had kunnen benaderen om de video's offline te halen.Dat wil echter niet zeggen dat Campo Santo niet in zijn recht staat: PC Gamer vroeg advocaten in een ander artikel naar de juridische aspecten van deze zaak, en de conclusie was dat Campo Santo wel degelijk kan eisen dat PewDiePie's video's met betrekking tot Firewatch offline worden gehaald.Wat vinden jullie: verdient Firewatch het om op deze manier neer te worden gehaald, of moet het spel los worden gezien van zijn ontwikkelaar?