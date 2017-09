Stemacteursbond SAG-AFTRA bereikt overeenkomst; eindelijk einde aan staking?

Onze Tom was niet blij toen hij erachter kwam dat de stemactrice die Chloe Price speelde in Life is Strange, niet haar opwachting zou maken in de prequel Life is Strange: Before the Storm. Dit in verband met een staking van SAG-AFTRA, een vakbond voor (stem)acteurs en mediapersoonlijkheden. De staking ging van start op 1 oktober 2016 en lijkt nu eindelijk op zijn einde te lopen.Volgens SAG-AFTRA krijgen stemacteurs vanaf het ingaan van de nieuwe CAO meer royalties over hun werk. Ook krijgen stemacteurs van tevoren meer transparantie over het werk dat een contract vereist, zoals het uiten van scheldwoorden of raciale beledigingen, zodat ze beter weten waar ze aan toe zijn.

The terms of the tentative agreement, which was reached early Saturday morning, include a new bonus structure that provides an additional payment to performers. The bonus payment, which is due no later than the release date of the game, is based on the number of sessions worked on each game, beginning with a $75 payment on the first session and totaling $2,100 after 10 sessions worked.



[M]embers are also protected by the disclosure of whether they will be required to use unusual terminology, profanity or racial slurs, whether there will be content of a sexual or violent nature and whether stunts will be required.

Het lijkt er dus op dat de massale staking van stemacteurs eindelijk te eindigen.