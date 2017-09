Super Mario Odyssey draait nu op 900p in dock op de Nintendo Switch

Digital Foundry is bezig geweest met Super Mario Odyssey , om te kijken of de game op de Nintendo Switch sinds de E3 veranderingen heeft ondergaan. En jawel, waar de nieuwe Super Mario voor de Switch in Los Angeles nog op een resolutie van 720p draaide in de dock, speelt de game nu met een resolutie van 900p. Super Mario Odyssey heeft dus een boost gekregen sinds de E3 en dat kunnen we natuurlijk alleen maar toejuichen. Bovendien focust Nintendo zich ook op een stabiele 60fps, zowel docked als in handheld-modus.De stabiele framerate wordt in beide gevallen behaald, al draait het spel in handheld-modus wel op een 720p-resolutie en er zijn andere concessies gemaakt. Tijdens cutscenes is de resolutie een stuk lager, zijn er, is deverminderd, zijn schaduwen minder gedetailleerd alsook de. Digital Foundry geeft wel aan dat het alleen duidelijk te zien is als je er echt op let.Check hieronder de video. We gaan het volgende maand zelf meemaken, want Super Mario Odyssey verschijnt op 27 oktober voor de Nintendo Switch.