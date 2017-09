Tom Clancy's The Division dit weekend gratis te spelen op pc

Tom Clancy's The Division is een van de vele multiplayer-games die we tegenwoordig kennen, dus is de game afhankelijk van spelersaantallen. Daarom houdt Ubisoft eens in de zoveel tijd een gratis weekend voor het spel. Komend weekend is het weer zover: van 14 tot 17 september is The Division gratis speelbaar voor bezitters van een game-pc.Op 14 september begint het gratis weekend om 19:00 uur (Nederlandse tijd), waarna gamers tot 22:00 uur op 17 september hebben om de game uit te proberen. In deze periode is de gehele basisgame speelbaar, die de campagne en de Dark Zone behelst. Mocht je dit vooruitzicht voor dit weekend wel zien zitten, is er goed nieuws: je kunt de game nu alvast pre-loaden, zodat je morgen direct aan de slag kunt zodra de proefperiode ingaat.Uiteraard is The Division ook met korting te koop tijdens deze demo: Ubisoft belooft kortingen tot zestig procent. Mocht je de game inderdaad definitief aan je gamebibliotheek toevoegen, wordt je voortgang tijdens de demoperiode bewaard, zodat je meteen verder kunt gaan waar je dit weekend eindigt.