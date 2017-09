Ubisoft breidt Canadese divisie fors uit; nieuwe studio in de planning

Ubisoft heeft een grote aankondiging gedaan omtrent het bedrijf zelf. Er gaat namelijk flink geÔnvesteerd worden in de Canadese divisie van het bedrijf in de Canadese provincie Quebec. In de komende tien jaar wordt in totaal 780 miljoen dollar in het project gepompt en dit moet voor duizend extra banen zorgen. Ook wordt op termijn een nieuwe studio geopend.De nieuwe studio wordt gevestigd in Saguenay, een stad ten oosten van Montreal. Er is nog geen datum geprikt voor een opening, maar aangezien de nieuwe studio onderdeel is van een tienjarenplan kan dit ook nog even op zich wachten. De studio zelf moet ongeveer 125 banen opleveren voor talenten in de game-industrie, die zich vooral gaan bezighouden met online services en technologie. Yannis Mallat, CEO van de Ubisoft Studios in Canada, geeft aan dat Ubisoft Saguenay een belangrijke taak voor de toekomst krijgt.

We are entrusting Ubisoft Saguenay with a mandate that is resolutely focused on the future. The development of connected experiences that allow millions of players to meet and interact on online game platforms is a leading growth and innovation driver not only for Ubisoft, but for the entire video game industry as a whole.

De overige 875 banen worden voor het grootste deel gerealiseerd bij Ubisoft Montreal en in mindere mate bij Ubisoft Quebec. Eind 2027 moet het volledige project afgerond zijn.