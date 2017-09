Vampyr is uitgesteld naar de lente van 2018

Vampyr, de RPG van de hand van Life is Strange-ontwikkelaar Dontnod, zou eigenlijk in november uitkomen, maar nu is bekendgemaakt dat we nog wat langer moeten wachten voor we in de huid van vampierdokter Jonathan Reid kunnen kruipen. De ontwikkelaar wil er namelijk voor zorgen dat deadlines de kwaliteit van de game niet in de weg zitten.

Delaying the release of a project you hold dear is always a tough decision. However, we believe that meeting a deadline should never compromise quality. We were still convinced just a few weeks ago that we would be able to release Vampyr this year. Unfortunately, a technical issue—now solved—has set our teams' schedule back at the end of the development.



This delay allows us enough time for all the polishing and balancing phase, much needed for a game of Vampyr's scope, with its ambitious, semi-open world, its complex narrative and deep RPG mechanics that give players a real impact on the world.

Dontnod kwam tijdens de ontwikkeling dus een technisch probleem tegen, wat inmiddels gelukkig is opgelost. Wel betekent dit dat we pas in de lente van volgend jaar aan de slag kunnen met Vampyr. Maar als dat de kwaliteit van de game ten goede komt, is dat natuurlijk absoluut niet erg.