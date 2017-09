Vanavond NIET LIVE: Daniel heeft iets belangrijkers Kappa

De vrijdagavond staat tegenwoordig helemaal in het teken van de GamersNET LIVE stream van DaniŽl op het GamersNET Twitch-kanaal. Maar DaniŽl slaat deze week over, want hij heeft iets belangrijkers!

Tot snel doei!

Er is een leuk psychedelisch festival te beleven en daar moet onze Daan bij zijn. Het was al lang gepland, de kaarten zijn al een maand binnen, hij is niet meer zo ernstig ziek *kuch*. Dus jammer, geen stream deze vrijdag!Nog geen hechte internet-buddies met onze Daan? Volg hem via @DanieldeZwart op Twitter, al kun je uiteraard ook settelen voor @GamersNET , waar wij tijdig game-nieuws, prijsvragen en aankondigingen van onze livestreams delen!