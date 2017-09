Win een code voor de closed alpha van Prime Arena! | Prijsvraag

Prime Arena is geïnspireerd door PUBG en voegt een flinke scheut survival-gameplay toe aan het MOBA-genre. Vechtend in een steeds kleiner wordende deathmatch-arena moet jij proberen de laatst levende Hero te worden. Het spel is ontwikkeld door Nival, de studio die we kennen van onder andere Blitzkrieg, Heroes of Might and Magic V en Etherlords.

De closed alpha van Prime Arena is nu begonnen en om dat te vieren mogen wij tien Steam-codes weggeven. Reageer hieronder en wie weet speel jij Nival straks als één van de eersten!