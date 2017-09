Win een gave Ghost Recon-mok! | Prijsvraagvrijdag

Het is weer vrijdag en dus is het tijd voor een nieuwe Prijsvraagvrijdag! Meedoen is zoals altijd extreem makkelijk: laat een reactie achter bij dit nieuwsbericht en je maakt meteen kans op de prijs. Vaker reageren mag uiteraard, al vergroot dit niet je kansen. Reageer wel op tijd, want deelnemen kan alleen op de vrijdag!





Vergeet niet morgen terug te komen op GamersNET. Dan onthullen we de Prijsvraagvrijdag-winnaar van vorige week!

Ghost Recon Wildlands wordt nog steeds fanatiek online gespeeld en onderstaande mok is één van de meest geliefde prijzen die we het afgelopen jaar hebben weggegeven met Prijsvraagvrijdag. De keus voor de prijs van deze week was dus geen moeilijke! Reageer hieronder en drink je dagelijkse bakkie pleur voortaan in stijl.