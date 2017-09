Wordt Metroid Fusion de volgende Metroid-remake?

SPOILER ALERT

Zoals je hebt kunnen lezen in onze review, hebben wij genoten van Metroid: Samus Returns. Door deze remake van Metroid II heeft ontwikkelaar MercurySteam bewezen dat het goed in staat is een metroidvania neer te zetten. Het zou daarom geen straf zijn als de Spaanse studio nog een Metroid voor zijn rekening zal nemen. Dat lijkt ook te gebeuren.De reden voor dit gerucht komt met een dikke. Als je dus niets wilt weten over Metroid: Samus Returns, stop dan bij dezen met lezen.Als je de game uitspeelt, wordt je getrakteerd op een kleine video in een post-credits scène. Eén van de standaardtegenstanders, een Hornoad, hopt in deze video in het rond, tot hij wordt gegrepen door een gelei-achtige, vliegende parasiet. De Hornoad transformeert dan in een blauw-paarsig monster met scherpe tanden. Hiermee wordt een directe link gelegd met de in 2002 verschenen GameBoy Advance-titel Metroid Fusion. De rondvliegende alien is duidelijk een X Parasite, zoals die ook in die game voorkomen. Nadat Samus alle Metroids op planeet SR388 heeft uitgeroeid, weten de X Parasites een terugkeer te maken. De enige tegenstanders van de parasieten zijn Metroids en nu deze zijn weggevaagd en de ecologische balans is verstoord, is het hek van de dam. In Metroid Fusion is het overigens een geinfecteerde Hornoad die ook Samus weet te besmetten.Of we na Metroid: Samus Returns ook een remake van Metroid Fusion kunnen verwachten, dat is ook na deze video nog onzeker. Wel is het interessant om te weten dat Game Informer eerder wist te vertellen dat MercurySteam aanvankelijk een remake van Metroid Fusion wou maken, maar dat Yoshio Sakamoto, de vader van de Metroid-reeks, hen dit niet toeliet. Wel had hij hun hulp nodig voor een andere remake, namelijk Samus Returns. Wellicht dat MercurySteam zich met de 3DS-titel heeft bewezen en inderdaad aan de slag mag met Metroid Fusion? Dit verhaal krijgt nog een staartje.