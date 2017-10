Age of Empires: Definitive Edition uitgesteld naar volgend jaar voor betere tests

Op de afgelopen E3 werd aangekondigd dat de Definitive Edition van Age of Empires later dit jaar zou verschijnen, maar helaas blijkt die schatting nu iets te ambitieus te zijn geweest. Dit maakt het ontwikkelteam bekend.Volgens de ontwikkelaars is er meer tijd nodig om de verscheidene spelmodi uit te testen voordat Age of Empires: Definitive Edition op de markt wordt gebracht. Ook wil de ontwikkelaar ervoor zorgen dat de klassieker met voldoende respect wordt behandeld

When we set out to re-release the original Age of Empires, we had many debates over the extent of restoration that we should undertake...its a classic and it deserves to be treated with careful reverence. At the same time, in a living, thriving genre, norms continually evolve, technology advances, and player expectations change. This is as true for RTS as for any other genre.



How can we modernize the game while preserving the fun, discovery and magic of that first experience? To that end, rather than a final release of Age of Empires: Definitive Edition on October 19, we will instead be inviting thousands more players from the community into our closed beta between now and launch to allow for more in-depth testing across single player campaign, multiplayer balance, fine-tuning the lobby, etc.

Mocht je Microsoft willen helpen bij het testen van Age of Empires: Definitive Edition, kun je je aanmelden voor de gesloten beta . Hiervoor heb je een Xbox Live-account nodig. Mocht je dit nt willen, maar toch nieuwsgierig zijn naar de verbeteringen die de Definitive Edition brengt ten opzichte van het origineel, kun je terecht op het officile blog van Age of Empires.Hopelijk brengt het uitstel van de heruitgave van de eerste Age of Empires ook daadwerkelijk meer verbeteringen. Vooralsnog is echter niet bekend wanneer Age of Empires: Definitive Edition wl gaat verschijnen.