Amador en Tom over Marvel, Cuphead en veel PlayStation-nieuws | GamersNET RADIO LIVE

Wil je GamersNET RADIO live meemaken tijdens de opnames? Dat kan! Elke vrijdag zitten de presentatoren klaar om live onze radioshow te delen via ons GamersNET Twitch-kanaal, rechtstreeks vanaf ons gezellige GNHQ! Je wekelijkse live-portie GamersNET RADIO begint om 16:00 uur .

Nog even en een nieuwe podcast breekt los, ditmaal met het redactie-duo bestaande uiten. Gezamenlijk bespreken zij de stand van zaken rond hun reviews (zoals Marvel vs. Capcom: Infinite ), maar ook veel groot nieuws uit de afgelopen week. Denk aan het succes van Fortnite: Battle Royale , het betreurbare vertrek van Andrew House en meer...Praat vandaag vanaf 16:00 uurmee via onderstaande Twitch-stream . Je kunt de volledige uitzending later ook terugluisteren via iTunes en GamersNET.nl.Klets ook gezellig met ons mee in de livechat of laat een mail achter voor de volgende aflevering via radio@gamersnet.nl Geen ramp, de gehele uitzending is vanaf morgen terug te luisteren via GamersNET zelf. Op Twitch zijn de VOD's van de livestreams per direct terug te kijken.Bij gebrek aan Peter en DaniŽl is het deze week niemand minder dan Akeo die aansluit voor GamersNET Radio! Samen met Tom bespreekt hij Destiny 2 en tal van groot game-nieuws dat deze week passeerde. Denk aan de PewDiePie controverse en meer gekkigheid om over te discussiŽren in onze podcast...Praat vandaag vanaf 16:00 uurmee via onderstaande Twitch-stream . Je kunt de volledige uitzending later ook terugluisteren via iTunes en GamersNET.nl.Klets ook gezellig met ons mee in de livechat of laat een mail achter voor de volgende aflevering via radio@gamersnet.nl Geen ramp, de gehele uitzending is vanaf morgen terug te luisteren via GamersNET zelf. Op Twitch zijn de VOD's van de livestreams per direct terug te kijken.