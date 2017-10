Battlefield 1 komt in november met nieuwe gamemodus

Hoewel de volgende officiële uitbreiding voor Battlefield 1 pas in december verschijnt , kunnen we in november al nieuwe content verwachten.Een nieuwe gamemodus genaamd Operation Campaigns, verschijnt aankomende maand. Dit is een variant op de al bekende modus Operations. Deze speelmogelijkheid zal volgens EA de "clashes van de frontlinies tussen de aanvallers en verdedigers verbreden", door het samenvoegen van verschillende Operations met ‘unieke beloningen’. Operation Campaigns zou oorspronkelijk in oktober verschijnen, maar de release is uitgesteld naar november. Volgens DICE was dit nodig om de speelervaring te optimaliseren.Na succesvol slagen in het strijdfront, ontvang je een speciale Battlepack. Na de eerste Campaign voltooid te hebben, kun je een Operation Campaigns Codex ontvangen. Spelers kunnen de spelmodus zo vaak opnieuw spelen als ze willen tot deze verlopen is en er een nieuwe wordt ontgrendeld. Spelers moeten de actieve Operation Campaign voltooien door genoeg punten te verzamelen, voor deze vervalt.De eerste Operation Campaign, getiteld Eastern Storm, combineert de twee Operations van de In the Name of the Tsar-uitbreiding: Brusilov Offensive en Red Tide. Later in november wordt Fall of Empires toegevoegd. Deze map combineert Iron Walls en Conquer Hell uit de basisgame. Aan twee andere maps wordt nog gewerkt.De eerste map, Eastern Storm, zal alleen beschikbaar zijn voor spelers die de Premium Pass van Battlefield 1 hebben of de Battlefield 1 In the Name of the Tsar standalone-versie bezitten.