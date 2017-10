Battlefield 1 oktober-update verschijnt vandaag

Gisteren meldden we nog dat EA de komende maanden met heel wat nieuwe content voor Battlefield 1 op de proppen komt, waarvan we volgende maand een nieuwe gamemodus kunnen verwachten en in december een nieuwe uitbreiding . Daar blijft het echter niet bij, want ook vandaag worden er in de patch voor oktober, nieuwe snufjes toegevoegd.Zo is het vanaf nu mogelijk om de Operations-modus in de server browser te vinden en werkt de interactie binnen de server nu naar behoren.Om de verbeteringen in te voeren, worden de servers voor twee uur stilgelegd. Hieronder vind je het tijdstip waarop jouw platform wordt getroffen. Voor de complete waslijst aan verbeteringen moeten we echter traditiegetrouw, wachten tot na het onderhoud.

PC: offline for two hours starting 9am CEST

PS4: offline for two hours starting 10am CEST

Xbox One: offline for two hours starting 11am CEST