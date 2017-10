Blizzard's Overwatch heeft al 35 miljoen spelers bereikt

What a bunch of misfits and freaks we got hereŚwe love it!



Thanks for teaming up with us, heroes. 🙌 pic.twitter.com/aBENKWS17f Ś Overwatch (@PlayOverwatch) 16 oktober 2017



Eerder vandaag heeft Blizzard via Twitter bekendgemaakt dat Overwatch , de mijlpaal van 35 miljoen exemplaren heeft aangetikt. Via Twitter bedankt het team alle fans en spelers, maar zoals we van Blizzard gewend zijn toont het slechts de verkochte exemplaren. Verdere statistieken zijn niet vrijgegeven.Overwatch is in mei 2016 verschenen en kende een stabiele groei. In de releasemaand kende de game 7 miljoen spelers, waarna het aantal al snel steeg naar 10 miljoen. Afgelopen april meldde Blizzard dat het spel al 30 miljoen spelers had getrokken.De game is misschien al wel een tijdje uit, maar dat wil niet zeggen dat het team erachter stil zit. Zo is er een tijdje geleden een Game of the Year-editie verschenen, kunnen we met een Halloween-update aan de slag en schijnt het team bezig te zijn met een nieuw project