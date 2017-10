Chaos Wars' dramatisch slechte voice-acting is comedy gold | Lunchtip

Als gamer kom je regelmatig voice-acting tegen die... niet helemaal goed uit de verf komt. We kennen matig opgeleverd stemmenwerk, zoals bijvoorbeeld dat van Tekken 7 , maar we kennen ook dramatische voice-acting. De in 2006 verschenen PlayStation 2-titel Chaos Wars bewijst volledig in die laatste categorie te vallen, tot hilarische resultaten. De willekeurige opmerkingen van Uru, het monotone gewauwel van Karen en Gepetto's, onderstaande video bewijst waarom de game toch een schare fans kent.Het verhaal achter het drama dat de naam Chaos Wars draagt, is helaas een minder vrolijk verhaal. Chris Jelinek, CEO van ontwikkelaar O3 Entertainment vroeg zijn familieleden en vrienden om het spel van Engels stemmenwerk te voorzien en ging daarbij voorbij aan professionele voice-actors. Wij op GamersNET noemen dit nepotisme, maar gelukkig kunnen we hardop lachen om het bizar slechte eindresultaat.Heb jij een leuke tip voor ons? Stuur hem dan op naar leon@gamersnet.nl en vergeet niet je GamersNET-gebruikersnaam te vermelden. Volg GamersNET en de GN Lunchtip tevens via Twitter en Facebook , want ook daar kun je jouw tips voor ons achterlaten.