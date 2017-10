De Solo-film, Jedi-winden en de Darth Vader-comics | Podracecast #6

Coen en Peter schuiven weer aan voor een propvolle aflevering. Natuurlijk bespreken we het sluiten van Visceral Games en de onzekerheid van hun Star Wars-game. Ook heeft de Solo-film een officiŽle titel en laat de iMax-stand iets schokkends zien over The Last Jedi.

Coen vertelt over de geweldige Darth Vader-comics en Peter wil wat vertellen over Star Wars Rebels. En winden Force-gebruikers veel? Je hoort het in de nieuwe Podracecast!Wil je alles volgen van de Podracecast? Volg ons op iTunes Facebook en Twitter . Je kunt ons ook altijd mailen via radio@gamersnet.nl Volgende week is er natuurlijk een nieuwe Podracecast!