Derde generatie lijkt erg dichtbij in Pokémon GO

Begin deze maand zei The Pokémon Company al dat er "nieuwe Pokémon" naar Pokémon GO zouden komen tijdens het Halloween-evenement. Hoewel het niet in zoveel woorden werd gezegd, namen veel mensen aan dat het om de derde generatie van Pokémon zou gaan. Door een latere datamine werden deze geruchten verder versterkt: in de code van de meest recente updates werd alle informatie aangetroffen die nodig zou zijn om de Pokémon uit Hoenn te introduceren. Later werden ook de geslachtsverhoudingen toegevoegd, dus wat de brondcode betreft is Pokémon GO klaar voor de derde generatie.Nu is het echter nóg waarschijnlijker dat we deze week nog een uitbreiding van de Pokédex krijgen: de achievement voor Pokémon uit Hoenn is officieel live gegaan en is dus zichtbaar voor alle spelers. Onderstaand screenshot is zojuist gemaakt door ondergetekende.Ook meldt Pokémon GO Hub dat de app nu alle Ghost-Pokémon én de shiny varianten daarvan downloadt van de server, alsook een speciale Mimikyu-muts. Daarnaast krijgt de Pikachu-familie een heksenhoed. Het lijkt er dus op dat het aangekondigde Halloween-evenement behoorlijk wat nieuwe (vormen van) Pokémon gaat brengen, zelfs als alleen de spookachtige Pokémon uit Hoenn met Halloween worden vrijgelaten.Het lijkt er dus behoorlijk sterk op dat we binnenkort de derde Pokémon-generatie kunnen vangen in de echte wereld. Wanneer deze nieuwe wezens live gaan, lees je dat uiteraard op GamersNET!