DOOM verschijnt op 10 november voor Nintendo Switch

developer diary

Vorige maand werd aangekondigd dat DOOM later dit jaar naar de Nintendo Switch zou komen , maar een concrete releasedatum bleef vooralsog uit. Daar komt nu verandering in, want Nintendo maakt bekend dat we op 10 november ook op Nintendo's nieuwe console demonen kunnen slachten.Dit heuglijke nieuws wordt wereldkundig gemaakt door middel van een-video, waarin Hugo Martin en Marty Stratton van id Software ook praten over de verschillen tussen de eerdere versies van DOOM en de Switch-port. Feitelijk komt het erop neer dat alle content van het origineel ook speelbaar is op de Switch, behalve de SnapMap-modus waarin je eigen levels kunt maken. Wel moet je voor de multiplayer wat ruimte op de interne schijf van je Switch hebben, want eerder werd bekend dat deze niet op de cartridge van DOOM te vinden is.Mocht je overwegen om DOOM over iets minder dan vier weken te kopen, check dan onderstaande video, maar vooral ook onze preview