Dragon Ball FighterZ verschijnt al in januari

#DBFighterZ is coming January 26 2018! You've asked for it: 11 music tracks from the anime will be available in the game's Ultimate Edition! pic.twitter.com/DC9LEVzF95 BANDAI NAMCO Europe (@BandaiNamcoEU) 23 oktober 2017

Het wachten op Dragon Ball FighterZ wordt alsmaar korter. Vorige maand gaf Bandai Namco nog aan dat de game in februari zou verschijnen, maar dat blijkt een te voorzichtige datum te zijn geweest. Er wordt nog een maand afgesnoept, waardoor Dragon Ball FighterZ op 26 januari al in de winkels ligt.Het heugelijke nieuws werd wederom op Twitter bekendgemaakt door Bandai Namco. Verder is ook duidelijk geworden dat er eenbeschikbaar is voor Dragon Ball FighterZ. Hierdoor krijg je in een later stadium acht extra fighters, om elkaar het leven zuur te maken.Dragon Ball FighterZ verschijnt dus op 26 januari voor de PlayStation 4, Xbox One en pc.