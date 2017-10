EA voegt nieuwe titels toe aan Origin en EA Access

EA heeft heel wat in petto voor leden van haar abonnementsdiensten Origin Access en EA Access. Het komende gameseizoen, van oktober tot en met december, komt de uitgever met heel wat mooie titels op de proppen.Zo kan je aan de slag met, de in het voorjaar verschenen Mass Effect: Andromeda . Daarnaast zijn er Play First Trials beschikbaar van enkele aankomende toptitels, zoals Star Wars Battlefront II en Need for Speed: Payback Verder wordt aan de zogenoemde Vault van EA Access, de dienst voor Xbox One-bezitters, een Play First Trial van de Sims 4 toegevoegd, dit in verband met het verschijnen van de console-variant van het simulatiespel in november. Voor Origin Access-abonnees, de pc-variant van EAs dienst, is de Deluxe Edition van The Sims 4 reeds in de Vault verschenen. Ook kunnen Xbox-spelers aan de slag met Dead Space 3 , een andere game die ook al een tijdje beschikbaar is in de bibliotheek van Origin Access leden.Voor Origin Access (pc) of EA Access (Xbox One) betaal je een maandelijks bedrag van 4 euro of een jaarlijks bedrag van 25 euro en krijg je toegang tot meer dan 75 titels, waaronder Battlefield 1 en Star Wars Battlefront. Prima deal toch?