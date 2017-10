Epic Games klaagt twee Fortnite-valsspelers aan

De Battle Royale-modus van Fortnite wekte enige ergernis op bij de ontwikkelaar van PlayerUnknowns, omdat de gelijkenissen behoorlijk sterk waren. Echter, dat wil niet zeggen dat Fortnite-ontwikkelaar Epic Games zélf niks te klagen heeft. Vanwege het behoorlijk grote succes trekt Fortnite tegenwoordig miljoenen spelers , waaronder zich ook een behoorlijk aantal valsspelers bevinden. Epic Games toont zich echter niet vies van juridische stappen, want twee van deze individuen worden nu aangeklaagd.Brandon Broom en Charles Vraspir worden door de ontwikkelaar aangeklaagd voor auteursrechtschending, contractbreuk en andere zaken. De aanklacht tegen Vraspir bevat onder meer de volgende informatie:

The Digital Millennium Copyright Act ('DMCA') was enacted in 1998 to bring the Copyright Act into the digital age. Among other things, the DMCA prohibits the circumvention of any technological measure that effectively controls access to a protected work and grants copyright owners the right to enforce that prohibition.



This is a copyright infringement and breach of contract case in which the Defendant is infringing Epic’s copyrights by injecting unauthorized computer code into the copyright protected code of Epic’s popular Fortnite video game. In so doing, Defendant is creating unauthorized derivative works of Fortnite by modifying the game code and, thus, materially altering the game that the code creates and the experience of those who play it.

community

Hoewel Vraspir verbannen werd uit de Battle Royale-modus van Fortnite, bleef hij onder valse accounts actief, waarbij hij ook bleef valsspelen én anderen overtuigde om vals te spelen. Daarom ziet Epic Games geen andere mogelijkheid dan Vraspir aan te klagen.Aangezien zowel Vraspir als Broom actief zijn bij de website AddictedCheaters.net, worden ze met extra zware aanklachten bezwaard, want deze site vraagt geld voor toegang tot de cheats. Hoewel er geen specifieke bedragen worden genoemd, wil Epic Games een schadevergoeding voor inbreuk op het auteursrecht, de winst op de cheats en juridische kosten, alsook een gerechtelijk verbod op verder cheaten.Of de rechtszaak nu succesvol is of niet, Epic Games stuurt met deze aanklachten een duidelijke boodschap naar de: cheaten wordt niet getolereerd. Wat vinden jullie: is het terecht dat Epic Games deze cheaters aanklaagt, of overdrijft het bedrijf? Laat het ons weten in de reacties!