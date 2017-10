For Honor houdt Feast of the Otherworld-evenement; duurt tot 2 november

Het einde van oktober nadert met rasse schreden en dat betekent dat zo ongeveer elke online game een Halloween-evenement houdt. For Honor doet daar maar wat graag aan mee en kondigt nu Feast of the Otherworld aan. Tijdens dit event vecht je tegen hordes skeletten en zombies om exclusievete verdienen. Dit evenement is nu van start gegaan en duurt tot 2 november.Tijdens het event is tijdelijk de Endless March-modus beschikbaar, een variant op de Dominion-modus waarbij elke strijder als een skelet het slagveld betreedt. De AI-soldaten dienen bovendien meer schade uit. Echter, de enige manier om permanente overwinningspunten binnen te harken, is het doden van soldaten en andere Heroes.Het verdedigen van bepaalde punten op de map levert slechts tijdelijke punten op. Deze punten dienen om het vijandige team te breken n als plekken waar teamgenoten kunnen genezen. Het is dus wel degelijk handig om ook aan deze punten aandacht te besteden, ook al leveren ze geen permanente punten op.Ook wordt er een nieuwtoegevoegd waar je de nieuwe maskers kwijt kunt die tot het einde van het event te krijgen zijn. Verder is er voor elke Hero een Ornament, een outfit, een emote en een executie-effect te verdienen.Tijdens de eerste week van het evenement zijn maskers tevens te koop voor 15.000 Steel per Hero. Mocht je in die week alweer uitgekeken zijn op de game, is het wellicht tch nog de moeite waard om in de tweede week in te loggen: dan komt er een nieuwe weerwolf-emote vrij die te koop is voor 10.000 Steel per Hero. Wanneer het evenement op 2 november afloopt, is die laatste niet meer te koop. De maskers zijn dan nog wl te krijgen, maar dan voor 20.000 Steel per Hero.Check hieronder de trailer voor het Feast of the Otherworld-evenement.