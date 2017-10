Fortnite door ruim zeven miljoen mensen gespeeld

supply drops

Tot groot ongenoegen van PlayerUnknown's Battlegrounds-ontwikkelaar Bluehole bevatte Fortnite vorige maand ineens een Battle Royale-modus, die wel erg sterk lijkt op PUBG. Toch lijken gamers zich niet heel veel zorgen om deze irritatie te maken, want Fortnite-ontwikkelaar Epic Games laat op Twitter weten dat ruim zeven miljoen spelers het spel hebben gespeeld.Het is niet bekend waar dat getal naar verwijst, maar vermoedelijk gaat het om het aantal gamers dat Fortnite heeft aangeschaft f heeft deelgenomen aan de gratis Battle Royale-modus. Hoe dan ook, in tegenstelling tot PlayerUnknown's Battlegrounds is Fortnite al wl verschenen voor de consoles, dus het zou zomaar kunnen dat Epic Games de wind uit de zeilen van Bluehole's console-release haalt. Het lijkt er in ieder geval op dat Epic Games zijn uiterste best doet om dat te bereiken.De Battle Royale-modus van Fortnite is nu namelijk voorzien van teams van twee personen en ook dekeren terug. Daarnaast maakt Epic Games zijn plannen bekend voor de toekomst van de PUBG-achtige spelmodus.

Some weapons dont quite live up to their expectations. The biggest culprits are the Assault Rifles and the SMGs which were recently adjusted. Well continue to evaluate and there may be more incremental improvements, not a radical adjustments.

It can be unclear what improves accuracy. Standing still, crouching, and aiming (instead of hip-firing) all have some form of impact on accuracy. Well look into ways to improve usability on the reticle, including improved readability of your accuracy cone.

Well be running prototypes using more recoil and reducing accuracy penalties. The idea behind this is that the first shot will have higher accuracy (but again, not perfect) and then subsequent shots will require slightly more skill. These will be incremental adjustments until we find the sweet spot.

Lastly, enabling projectiles for all weapons (not just the Sniper Rifle) is something wed like to explore. Doing this would allow for tighter accuracy overall. Weve run prototypes internally and it shows promise, but there are challenges preventing us from turning it on. Once those are sorted out, well consider running a broader test.



Our goal is to provide a competitive experience without losing our unique playstyle and crazy over-the-top moments that Fortnite Battle Royale brings to the table. We look forward to your help as we continue to hone the experience.

Het lijkt er dus op dat Epic Games een zo volledig mogelijke PUBG-achtige ervaring op consoles wil bieden voordat de gigant zelf op Xbox One en later mogelijk ook op PlayStation 4 verschijnt. Ook wil de ontwikkelaar natuurlijk het nodige publiek van PlayerUnknown's Battlegrounds op pc aantrekken.Wat denken jullie: gaat Fortnite de wind uit de zeilen van PUBG op consoles halen, of stappen spelers straks alsnog massaal over naar Bluehole's creatie wanneer die eenmaal uitkomt op andere platforms?