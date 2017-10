Geen amiibo nodig om alle kostuums in Super Mario Odyssey vrij te spelen

hard mode

sound test

Kritiek op Nintendo's schattige amiibo-figuurtjes is er zeker: veelal verstoppen ze content achter de poppetjes, in-game lekkernijen die eigenlijk gewoon in de games zelf hadden moeten zitten. Dit is bijvoorbeeld het geval bij Metroid: Samus Returns en diens moeilijk te verkrijgen poppetjes, waarbij amiibo de toegangspoort vormen tot onder andere deen de. Gelukkig gaat deze kritiek niet op voor Nintendo's nieuwste vlaggenschip, Super Mario Odyssey.In de platformgame zul je namelijk alle content kunnen vrijspelen zonder amiibo. Alle bestaande amiibo leveren dan wel outfits of in-game hulp, maar niets is exclusief. Zelfs de speciaal voor Super Mario Odyssey ontworpen bruidskostuumpoppetjes van Mario, Peach en Bowser bieden dus geen extra's die anderen door de game te doorspelen niet ook kunnen vinden.