Geen PUBG Live patches meer tot definitieve launch

De ontwikkelaar van PlayerUnknown’s Battleground , Bluehole, heeft informatie vrijgegeven over de komende updates van de game. We kunnen zowel op goed nieuws als slecht nieuws rekenen. Omdat het de bedoeling is dat versie 1.0 van PUBG eind dit jaar verschijnt voor Xbox One en pc, zijn er wat wijzigingen gedaan in de planning voor patches.Zo is de patch voor deze week de laatste live patch tot de game zijn definitieve launch krijgt. In de praktijk komt het erop neer dat de uitgever wacht met het implementeren van de nieuwste gameplay-snufjes. Wel worden er testservers in drie fases opgezet om de nieuwe content uitvoerig op te testen. Volgens Bluehole worden deze maatregelen genomen, om ervoor te zorgen dat de nieuwe content zo goed mogelijk gepolijst kan worden voordat deze definitief verschijnt.De eerste fase richt zich vooral op het klimmen, de tweede fase op andere nieuwe features, en de derde fase op de nieuwe desert map . Elke fase zal twee tot vier weken duren. Exacte tijdstippen zijn nog niet onthuld. Wel weten we dat de eerste fase later in oktober of in het begin van november van start zal gaan.Ondertussen blijft PlayerUnknown’s Battleground record na record breken. Zo worden er per dag 6.000 tot 13.000 accounts verbannen en noteerde de game vorige maand nog ruim anderhalf miljoen gelijktijdige online spelers