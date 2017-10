H1Z1: King of the Kill gaat vanaf nu door als H1Z1

Begin vorig jaar werd aangekondigd dat H1Z1 zou worden gesplitst in twee games: H1Z1: King of the Kill en H1Z1: Just Survive. Alsof dat nog niet verwarrend genoeg was, gaat die eerste vanaf nu opnieuw door het leven als simpelweg H1Z1.Hoewel dit een indicatie zou kunnen zijn dat H1Z1 binnenkort (eindelijk) Early Access gaat verlaten, wil ontwikkelaar Daybreak vooralsnog niets kwijt over een eventuele releasedatum.

To answer the question many will have: does this mean you’ll be exiting Early Access soon? These updates definitely take us a step closer, but we still have to polish up the core gameplay (with your feedback) before we’re ready for a full launch.

Naast de naamverandering krijgt H1Z1 ook nieuwe veranderingen in de gebruikersinterface die de menu's moeten versimpelen en het uiterlijk van de game moeten moderniseren. Deze veranderingen zijn te checken op de testservers die op 18 oktober live gaan.