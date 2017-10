Halloween brengt Ghost-typen uit derde generatie naar Pokémon GO; begint morgen

Eerder vandaag bleek dat Pokémon GO in de achtergrond al verschillende Ghost Pokémon uit de derde generatie downloadde, zoals Sableye en Duskull. De verwachting was al dat de derde generatie met Halloween naar de mobiele game zou komen, en nu is het hoge woord er officieel uit: ontwikkelaar Niantic heeft aangekondigd dat Pokémon GO, net als vorig jaar , een speciaal Halloween-evenement krijgt waarbij verschillende Ghost-typen veel vaker voorkomen.Bij dat event worden ook de Ghost-typen uit Pokémon Ruby en Sapphire geďntroduceerd. Op onderstaande afbeelding zijn onder andere Duskull, Dusklops, Sableye en Banette te zien.Naast de nieuwe geesten zijn ook de Ghost- en Dark-typen uit eerdere generaties aanwezig tijdens het Halloween-event, zoals Gengar en Drowzee. Ook krijgt Pikachu opnieuw een nieuwe muts én introduceert Niantic een nieuw hoofddeksel voor je avatar. Die laatste heeft de vorm van Mimikyu uit de zevende Pokémon-generatie.Zoals we inmiddels gewend zijn van events in Pokémon GO, zullen de kortingen in de winkel ook weer terugkeren. Deze keer kunnen we onder meer Raid Passes en de eerder al tijdelijk geďntroduceerde Super Incubators aanschaffen voor een (hoogstwaarschijnlijk) zachter prijsje dan normaal. Het Halloween-evenement begint morgen om 22:00 uur en eindigt op 2 november om diezelfde tijd.Check hieronder de onthullingstrailer voor het Halloween-event in Pokémon GO.