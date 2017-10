Larian Studios heeft nog 'minstens één grote verrassing' voor Divinity: Original Sin 2

Met ruim een half miljoen verkochte exemplaren is Divinity: Original Sin 2 bepaald een succes te noemen. Maar ontwikkelaar Larian Studios is nog niet klaar met zijn creatie. Niet alleen de makers van mods werken namelijk aan nieuwe content, maar ook de studio zélf heeft nog de nodige plannen.Om wat voor plannen het gaat, is nog niet bekend. Volgens directeur Swen Vincke wordt er momenteel hard gewerkt aan een nieuwe patch en gaat men daarna pas aan de slag met nieuwe content. Maar wel heeft Larian al de nodige ideeën, want Vincke zegt dat er 'minstens één grote verrassing' in de pijplijn zit voor Divinity: Original Sin 2.

We have a couple of surprises planned. But we're going to work on the patch just now, then we're going to work in silence for a little bit so that we can get our shit together and then… yeah, I'm pretty sure there will be at least one big surprise in there.

Vooralsnog laat Vincke dus niets concreets los over eventuele uitbreidingen, maar als de basisgame enige indicatie is, mogen we heel wat van de DLC verwachten.