Over matige fighters en ijzersterke racers, met Amador en Tom | GamersNET RADIO #375

De terugkeer van Amador en Tom in een kersverse uitzending van GamersNET Radio ! Deze afgeladen aflevering #375 barst van de onzinnige discussies, schaamteloze plugs richting GamersNET zelf, maar uiteraard ook genoeg oprechte discussie over de stand van zaken in onze game-werelden.

Amador bespreekt zijn gegronde twijfels over Marvel vs. Capcom: Infinite , Tom duikt dieper in op de materie rondom Forza Motorsport 7-klachten en beide heren houden maar niet op over hun gezamenlijke XCOM 2 -verslavingen...Ga er maar weer klaar voor zitten, want(plus complete watervallen aan onzin) krijg je allemaal mee met onderstaande aflevering vaniste volgenop het GamersNET Twitch-kanaal ! De gehele show is vanaf zaterdag terug te kijken/luisteren via GamersNET. Word ook lid van de podcast via iTunes om de show direct als audio binnen te halen op je mobiele apparaat of desktop.en die draagt zeker bij aan de show, dus laat vooral je reactie achter of mail naar radio@gamersnet.nl of stuur ons een gezellige tweet via @GamersNET ! Wij behandelen jullie verhalen, vragen en anekdotes maar al te graag!naar aanleiding daarvan hebben wij besloten het terugluisteren tot de audio te beperken. Wil je ons ook zien? Kijk dan elke vrijdagmiddag LIVE mee! Tot enkele weken na de uitzending is het videobestand ook gewoon via Twitch terug te kijken.