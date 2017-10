PEGI: Loot Boxes zijn geen vorm van gokken

Loot Boxes zijn een steeds vaker voorkomend fenomeen: waar ze voorheen vooral in multiplayer-gerichte games als Overwatch zaten, beginnen ook singleplayer-games als Middle-earth: Shadow of War tegenwoordig Loot Boxes te bieden. Echter, het concept ligt k steeds meer onder vuur vanwege gelijkenissen met gokken.Officile keuringsinstanties zien dat overigens niet zo. Gisteren zei de Entertainment Software Rating Board (ESRB) al dat Loot Boxes niet gezien wordt als een vorm van gokken en nu voegt PEGI zich daarbij. Dirk Bosmans van PEGI zegt het volgende:

In short, our approach is similar to that of ESRB (I think all rating boards do, USK in Germany as well). The main reason for this is that we cannot define what constitutes gambling.



That is the responsibility of a national gambling commission. Our gambling content descriptor is given to games that simulate or teach gambling as its done in real life in casinos, racetracks, etc. If a gambling commission would state that loot boxes are a form of gambling, then we would have to adjust our criteria to that.

Volgens Bosmans ligt de verantwoordelijkheid voor gokken bij nationale gokbeheersinstanties, niet bij de game-beoordelaars. De keuringsinstanties plakken alleen het label 'gokken' op een spel als het simuleert hoe gokken er in het echte leven aan toe gaat. Pas als nationale organen gaan oordelen dat Loot Boxes een vorm van gokken zijn, zullen de ESRB en PEGI hun criteria aanpassen.Wat vinden jullie: moeten Loot Boxes worden bestempeld als gokken? Laat het ons weten in de reacties!