Peter, Amador en Tom bespreken FIFA, Mario en zo veel meer! | GamersNET RADIO #374

Elke week je vaste portie onbenulligheid: GamersNET Radio ! Met in deze aflevering #374 niet twee, maar drie presentatoren: Amador , Peter en Tom schuiven aan om de grootste nieuwsfeiten én releases uit de game-wereld te bespreken...



Borduurt FIFA 18 goed voort op de welbekende formule? Hoe vernieuwt Super Mario Odyssey de superlatieve legende zelve? En waarom vermoordde Tom de hele redactie in een paar potjes XCOM 2? Je hoort het uiteraard in een verse aflevering van Neerlands' gezelligste game-podcast...

relapse

Dat alles

GamersNET RADIO

GamersNET Radio

iedere vrijdag live

tussen 16:00 en 17:00

Jullie mening is belangrijk

Uiteraard wauwelt het drietal over van alles en nog wat door, zoals je van ze gewend bent. Denk aan het precieze onderscheid tussen een prima lungo en een lullige americano, of Peters plotselingerichting Fallout 4 . En dat terwijl ze ondertussen proberen de grootste nieuwtjes van de week te behandelen..., en nóg meer onzinnig gewauwel, hoor je allemaal in onderstaande aflevering vaniste volgenop het GamersNET Twitch-kanaal ! De gehele show is vanaf zaterdag terug te kijken/luisteren via GamersNET. Word ook lid van de podcast via iTunes om de show direct als audio binnen te halen op je mobiele apparaat of desktop.en die draagt zeker bij aan de show, dus laat vooral je reactie achter of mail naar radio@gamersnet.nl of stuur ons een gezellige tweet via @GamersNET ! Wij behandelen jullie verhalen, vragen en anekdotes maar al te graag!naar aanleiding daarvan hebben wij besloten het terugluisteren tot de audio te beperken. Wil je ons ook zien? Kijk dan elke vrijdagmiddag LIVE mee! Tot enkele weken na de uitzending is het videobestand ook gewoon via Twitch terug te kijken.