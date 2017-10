PlayStation-baas Andrew House stapt op

De baas van Sony Interactive Entertainment (PlayStation), Andrew House, stopt met zijn functie, zo laat het Japanse bedrijf weten. In een persbericht is ook bekendgemaakt dat John 'Tsuyoshi' Kodera, de huidige vice president van het bedrijf, de verantwoordelijkheden van House over zal nemen.Naast zijn functie als CEO, legt House zijn functie alsvan Sony Corporation neer, al blijft hij dit jaar nog voorzitter om ervoor te zorgen dat de overname van zijn functie soepel verloopt.

PlayStation has been a huge part of my life for more than 20 years but with the business having achieved record-breaking success, now seemed to be the right time for me to pursue new challenges.

Andrew House laat weten dat voor meer dan twintig jaar PlayStation een groot deel van zijn leven is geweest, maar dat het met de successen die Sony PlayStation heeft geboekt, het nu de juiste tijd is om nieuwe uitdagingen aan te gaan.Kazuo Hirai, de baas van Sony, heeft ook nog een woordje over House. Hij zegt dat hij zelfverzekerd was om in 2011 de leiding van het toen nog geheten Sony Computer Entertainment over te dragen aan Andrew House. En hij heeft zich bewezen, aldus Hirai.

When I passed the baton of leadership for Sony Computer Entertainment to Andrew House in 2011, I was confident that I was leaving the PlayStation business in the best possible hands, and so it has proved. Iím extremely grateful to Andy for the great contribution he has made to evolving the PlayStation business, and firmly positioning it as one of the drivers of our future growth.

Andrew House heeft 27 jaar voor Sony gewerkt en heeft diverse functies gehad. Hij was er voor de launch van de eerste PlayStation en heeft dus alle releases meegemaakt. Voor zijn functie van CEO bij Sony Interactive Entertainment, was hij de baas van Sony Computer Entertainment Europe. Waar House nu aan de slag gaat is nog niet bekend.