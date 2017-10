Registratie voor Pokémon GO-evenement in Amstelveen begint vrijdag om 10:00 uur

De zomer leek grote potentie te bieden wat Pokémon GO betreft, met onder andere de legendarische Pokémon en evenementen die in de echte wereld zouden plaatsvinden. Die eerste zijn inmiddels met (redelijk) succes gelanceerd, maar dezijn ietwat minder goed verlopen: in eerste instantie zouden in Europa verschillende Safari Zone-evenementen gehouden, waaronder op 12 augustus in Amstelveen. Echter, vanwege het dramatisch verlopen Pokémon GO Fest in Chicago (waar Niantic zelfs voor werd aangeklaagd ) werden deze evenementen uitgesteld naar de herfst.Inmiddels is 14 oktober aangekondigd als de nieuwe datum voor het Safari Zone-evenement in Amstelveen. Om taferelen ŕ la Chicago te voorkomen, moeten spelers zich echter van tevoren registreren, zodat er niet te veel spelers verschijnen in een te klein gebied. Nu is bekendgemaakt wanneer die registratie begint: op vrijdag 6 oktober om 10:00 uur. Wil je dus kans maken op speciale 2 km-eieren, is de Facebook-pagina van sponsor Stadshart Amstelveen deop dat tijdstip.Dat tijdstip is voor veel mensen natuurlijk enorm ongelukkig, aangezien dit tijdstip in de traditionele kantooruren valt. Als de andere Safari Zone-evenementen enige indicatie zijn, is de registratielimiet al lang en breed bereikt tegen de tijd dat mensen terugkomen van hun werk.Mocht je echter achter het net vissen voor je registratie, is er tóch nog goed nieuws: in heel Amstelveen én in Amsterdam zijn veel van dezelfde voordelen te behalen. Je krijgt wellicht geen in-gameen ook de goodies neem je niet mee naar huis, maar wél kun je in Amstelveen en Amsterdam zeldzame Pokémon vangen, zoals Chansey, Larvitar en Kangaskhan.Als de Safari Zone-evenementen in andere Europese steden representatief zijn, kunnen we daarnaast nieuwe vormen van Unown verwachten. Volgens onderzoeksgroep The Silph Road spellen de Unown-letters het woord 'Safari'.Of je dus een registratie kunt bemachtigen of niet, Amstelveen en Amsterdam worden op 14 oktober de Pokémon GO-hoofdsteden van Nederland.