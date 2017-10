Skeleton Forts vormen nieuwe uitdaging in Sea of Thieves

quest team

In Sea of Thieves ga je als piraat niet uit de weg voor wat uitdaging. Ontwikkelaar Rare werkt daaraan volgens het inmiddels bekende Voyage systeem , maar nu ook middels zogenaamde Skeleton Forts. Rare onthulde het nieuwe type eiland recentelijk via een officiŽle forumpost De Skeleton Forts kunnen in alle drie bekende zeeŽn opduiken om aldaar wat nieuwe uitdaging te vormen. De eilanden zijn kleiner, maar worden gevuld met legio Skeleton-vijanden. Elk van de unieke forten zal bemand zijn door minimaal ťťn ondode kapiteinDoordat de eilanden afgeladen zijn met Skeletons en hun verdedigingen kan het overnemen van een Skeleton Fort een aardige queeste zijn. Spelers worden aangeraden om bij het benaderen en belegeren van een dergelijke eiland enige voorzichtigheid en tactiek mee te nemen.Ondertussen werkt Rare's internenog altijd hard aan het uitbreiden van de verschillende en unieke Voyages. De nieuwe Skeleton Forts moeten daarop variŽren. Zelf zouden ze niet vaak onderdeel vormen van een Voyage, maar eerder een mogelijkheid om het schip te keren en halverwege een avontuur een extra uitdaging aan te gaan.Momenteel wordt Sea of Thieves nog altijd getest middels de Technical Alpha-sessies, die alleen voor geselecteerde Sea of Thieves Insiders beschikbaar zijn.Wil je meer weten over Sea of Thieves? Lees dan vooral onze meest recente Gamescom hands-on met de Windows 10-versie of bekijk het gameplay commentaar wat we aan de hand daarvan opnamen