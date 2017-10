Star Ocean: The Last Hope 4K & Full HD Remaster vanaf 28 november op pc en PlayStation 4

Square Enix heeft recentelijk aangekondigd dat we Star Ocean: The Last Hope 4K & HD Remaster vanaf 28 november op de pc en PlaySation 4 kunnen verwachten. Dat is goed nieuws, niet alleen omdat dit dezelfde dag is als de Japanse release, maar ook omdat we destijds te spreken waren over het oorspronkelijke Star Ocean: The Last Hope toen die verscheen op de Xbox 360 in 2009 (en in 2010 op de PlayStation 3).De Xbox 360- en PlayStation 3-versies van de JRPG draaien op een resolutie van 720p en, zoals de naam van de heruitgave al doet vermoeden, zal de remaster op de PlayStation 4 Pro op 4K te spelen zijn. De standaard PlayStation 4 moet het doen met een Full HD-resolutie. De pc-versie van The Last Hope zal het allereerste Star Ocean-deel zijn dat dit platform aandoet.