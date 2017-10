Telltale verwijderd omstreden afbeelding uit Batman: The Enemy Within

Het is niet ongebruikelijk dat ontwikkelaars zich laten inspireren door echte gebeurtenissen. Telltale is daar echter mee de bocht uit gevlogen, want de studio heeft een afbeelding gebruikt van een Russische ambassadeur die vermoord is. Dit heeft een enorme lading kritiek opgeleverd, waardoor Telltale snel heeft besloten de afbeelding te verwijderen.In december vorig jaar werd tijdens een ceremonie in Turkije, de Russische ambassadeur Andrei Karlov doodgeschoten. Een gebeurtenis die veel in het nieuws is geweest, inclusief de schokkende foto van de gestorven man. Deze foto is met een beetje Photoshop, omgetoverd tot een afbeelding die in Batman: The Enemy Within te bewonderen is. In plaats van een ambassade, staat er nu een enorme kluis op de foto, met het lichaam van de man ervoor.Telltale heeft de afbeelding met een patch verwijderd en met de volgende verklaring excuses aangeboden:

An update to the game has been submitted this morning that will be removing the image across all platforms. We regret this incident occurred, and we are taking appropriate action internally to ensure that we continue to maintain our high standards in Production and Quality Assurance.