Up2Date: PlayStation Network - Rainbow Six: Siege, Dragon's Dogma en Batman

Een nieuwe week, een nieuwe vulling voor de PlayStation Store. Dit is devoor de PlayStation 4, PlayStation 3 en PlayStation Vita. Deze week zijn de PlayStation Plus-games live gegaan en zijn games te koop als Dragon's Dogma: Dark Arisen, Battle Chasers: Nightwar, Batman: The Enemy Within - Episode 2, Twin Robots en Nebula Realms.Ook is er DLC voor de titels Tom Clancy's Rainbow Six: Siege , War Thunder en Infinite Minigolf.Tot slot, kijk verder voor 'Digital Zone'-deals in de PlayStation Store . Wat ga je binnenhalen?

PlayStation 4



Demo's

Just Dance 2018



Volledige spellen

theHunter: Call of the Wild (€39,99)

Dragon’s Dogma: Dark Arisen (€24,99)

Battle Chasers: Nightwar (€26,99)

Expand

Expand + Soundtrack Bundle (€9,99)

Factotum 90 (€4,99)

Mystik Belle (€17,99)

Batman: The Enemy Within - Episode 2 (€6,49)

Twin Robots

Everest VR

JYDGE

Nebula Realms

Digerati Bundle 5 Pack - Part 6

Laws of Machine

Vermintide: The Arrogance Lost Collection

A Hole New World

Marvel Heroes Omega - Black Bolt Pack



PlayStation Vita



Volledige spellen

Twin Robots

Fallen Legion Bundle

Save the Ninja Clan

Extra Content - PlayStation 4