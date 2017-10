Vanavond LIVE: Tom en Jessica knokken in Cuphead!

Terug van weggeweest: onze Tom met een livestream op de woensdagavond ! Nadat Peters inval van vorige week lopen we nu weer op ons vaste live-schema, wat betekent dat onze Brabander vanaf 21:00 te vinden is op Twitch. Ditmaal zelfs met vriendinlief Jessica , die langskomt voor een paar potjes Cuphead!

GIF-goedheid niet goed zichtbaar? Druk door naar de losse versie

Vriendjes worden met onze Brabo?

Tharduz

Tharduz#21932

Tot vanavond! Tom gaat vanaf 21:00 LIVE op het GamersNET Twitch-kanaal

Ervaar mee hoe het tweetal in wellicht een van de moeilijkste games van dit jaar tekeergaan, om hopelijk hun cartooneske zieltjes te redden. In onze recent verschenen Cuphead review bejubelde we de game om diens iconische stijl en prettige gameplay, maar moesten we ook onderstrepen hoe pittig deze game wel niet is. Dat wordt lijden op livestream...Schroom niet en kom langs, kijk een stukje mee of babbel met de rest van de live-gemeenschap. Tot vanavond, op Twitch Voeg '' toe op Steam Xbox Live of op Origin om vriendjes te worden met onze eindredacteur Tom. Op Battle.net vind je Tom onder 'Voor een toegevoegde dosis interactie en tijdige aankondigingen over de livestream ben je welkom om @TomKauw te volgen op Twitter, alsmede uiteraard @GamersNET voor al onze updates en een vaste portie game-nieuws!