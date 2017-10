Volgende game van Stardew Valley-maker is geen direct vervolg

Stardew Valley is nog altijd immens populair, mede dankzij de recent verschenen Switch-versie . Toch wordt het voor ontwikkelaar Eric ‘ConcernedApe’ Barone om vooruit te kijken naar zijn volgende project, waarvan hij eerder al aangaf dat ook dat spel een soloproject wordt. Op Reddit geeft de beste man nu iets meer informatie over zijn toekomstplannen.Barone zegt dat hij werkt aan een game die zich afspeelt op dezelfde planeet als Stardew Valley, maar dat betekent geenszins dat het om een vervolg of uitbreiding gaat. Ook wil dit niet zeggen dat Barone's volgende game net zo'n vredige landbouw-setting kent als zijn eerste creatie. Pelican Town is namelijk zó rustiek dat het eigenlijk niet representatief kan zijn voor de hele planeet. Ook kan de game zich in een compleet andere tijd afspelen dan Stardew Valley.Om te voorkomen dat er te veel hype wordt opgebouwd rondom zijn volgende game, houdt Barone grotendeels zijn mond wat betreft de gameplay. Wel zegt hij echter dat hij wil voortborduren op een genre dat naar zijn mening de volle potentie nog niet heeft bereikt. In dat opzicht wil hij dus met een ander genre doen als wat Stardew Valley met de Harvest Moon-achtige games deed.

I am thinking of approaching my next game with a similar mindset to Stardew Valley—take a style of game that was never fully realized (or that changed trajectories, leaving unexplored possibilities), and carry on the tradition in my own weird way.

Aan ambitie ontbreekt het 'ConcernedApe' dus niet, maar het lijkt erop dat we nog wel even moeten wachten tot we aan de slag kunnen met zijn nieuwe geesteskindje.Ten slotte werd Barone gevraagd naar een eventueel Stardew Valley 2, waarop hij antwoordde dat hij het uiteindelijk zou overwegen, maar dat we een direct vervolg voorlopig nog niet hoeven te verwachten.