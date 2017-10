Warner Bros. en TT Games trekken de stekker uit LEGO Dimensions

toys-to-life

De-trend lijkt uiteen te vallen. Nadat vorig jaar het aardig bevolkte Disney Infinity ten einde kwam, is de beurt nu aan LEGO Dimensions.Warner Bros' licentierijke avonturenspel kende legio (fysieke) uitbreidingen, bouwpakketten en digitale tegemoetkomingen, maar dat komt vanaf nu definitief ten einde. De LEGO Group, ontwikkelstudio TT Games en uitgeverij Warner Bros. Interactive hebben gezamenlijk besloten geen verdere uitbreidingen uit te rollen.Middels onder meer een duidelijke officiŽle tweet werd het minder heugelijke nieuws gedeeld. Daarbij werden uiteraard spelers bedankt voor hun langlopende interesse in het bouwproject:Online ondersteuning en verdere klantenservice zullen voorlopig dus blijven, maar op verdere uitbreidingen van de formule hoeven we niet meer te rekenen. Nu is het grote wachten begonnen op het kelderen van de richtprijzen voor de Level Packs en Fun Packs, die nog altijd mooie en exclusieve LEGO-figuurtjes bevatten.Wij van GamersNET zijn over de jaren heen nooit vies geweest van een potje Dimensions. Weliswaar omschreven we in onze LEGO Dimensions review dat het starterpakket en uitbreidingen een 'dure grap' konden zijn, maar tegelijkertijd bleek dat het hoogtepunt van de game; het combineren van tal van verschillende franchises.Of het nu Portal of Gandalf was; in LEGO Dimensions kon het allemaal samenkomen. Nog altijd is het mogelijk, zij het einde dan wel in zicht.Pink jij een traantje weg voor het onontkoombare verdwijnen van LEGO Dimensions, of is deze daling in de speelgoedtrend niets minder dan onze eigen marktcyclus in volle werking?