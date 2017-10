Wolfenstein 2 heeft geen multiplayer omdat die de verhaalvertelling zou verdunnen

Eerder kwam EA in opspraak omdat het Visceral Studios sloot, een ontwikkelaar die werkte aan een Star Wars-game die daarom is uitgesteld. In de verklaring van EA werd geïmpliceerd dat het bedrijf geen heil meer ziet in lineaire singleplayer-games. Bethesda en Wolfenstein 2-ontwikkelaar MachineGames zijn echter duidelijk een andere mening toebedeeld: de nieuwe Wolfenstein bevat namelijk geen multiplayer, omdat die zou afdoen aan de verhaalvertelling in de singleplayer.

The only way we can create these super immersive narrative experiences is if we can solely focus on the single-player. Having a multiplayer component in this work process would just dilute it all. That's the danger if you try to do two things at once.

Niet alleen is Wolfenstein 2 dus onbedoeld maatschappelijk relevant gebleken met zijn nazi-thematiek, maar ook in de game-industrie komt deze game (waarschijnlijk onbedoeld) terecht aan één kant van het recente debat over lineaire games. Wat vinden jullie: staat de positie van de lineaire singleplayer-game onder druk of is er nog wel degelijk vraag naar dit soort games? Laat het ons weten in de reacties!