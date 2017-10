Xbox One 'Fall Update' rolt uit; brengt nieuwe interface en meer snelheid

Leden van het Insider-programma mochten er al langer mee aan de slag, maar met ingang van vandaag is de Fall Update van de Xbox One pas echt uitgerold. De prominentste verandering is natuurlijk de vernieuwde, die Microsoft al langer als teaser communiceerde.De vernieuwde interface werkt nog altijd met het 'pinnen' van games en apps, maar maakt het nu ook mogelijk om een soort hubs van games aan te maken. Daar kan vervolgens verticaal door gebladerd worden, terwijl Xbox Live ze aanvult met nieuwe informatie. Interessante livestreams, de moeilijkste Achievements of nieuwtjes vanuit de ontwikkelaar zelf.Met de komst van dit nieuwe Dashboard keert ook de zogenaamde Guide van het Xbox 360-era terug. Niet letterlijk, maar het nieuwe pauzemenu dat verschijnt wanneer de Xbox-toets ingedrukt wordt, heeft wat kenmerken van die bejubelde. Verschillende tabbladen waarin vrienden, groepen, apps en Achievements gevonden en gelanceerd kunnen worden.Dat alles moet ervoor zorgen dat het Dashboard bovenal een stuk sneller gaat werken. De Xbox One heeft een minder glorieuze historie van een wat langzamere interface, die over verloop van tijd slechts een beetje peper in de reet kreeg. Deze volledig nieuwe UI moet dat grotendeels verhelpen.Xbox One-gamers zullen zien dat hun console dezer dagen de update automatisch aanbiedt. Niet bijzonder groot, maar toch slim om een half uurtje voor je wilt gamen die installatie aan te slingeren. Uiteraard horen we graag hoe jullie ervaringen zijn in het nieuwe Dashboard...